Севастопольенерго припинило відключення об`єктів

В результаті досягнутої домовленості між акціонерами, керівництвом компанії ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» і головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм КУНІЦИНИМ «Севастопольенерго» припинило відключення від електропостачання об`єктів комунальних підприємства ДКП «Севміськводоканал» і КП «Севтеплоенерго» СГС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з інформацією, всі відключені раніше об`єкти в даний час підключені до енергопостачання.

У прес-службі «Севастопольенерго» зазначили, що відстрочення дано до 25 червня 2008 року, саме до цього моменту комунальні підприємства зобов`язалися забезпечити стовідсоткові розрахунки за спожиту електроенергію відповідно до законодавства України.

Як повідомлялося раніше, 18 червня о 10.00 ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» почало поетапне обмеження постачань електроенергії об`єктам ДКП «Севміськводоканал».

Як випливає із заяви прес-служби «Севастопольенерго», за підсумками квітня-травня 2008 року ДКП «Севгорводоканал» і КП «Севтеплоенерго» значно погіршили розрахунки за спожиту електроенергію. Розрахунки за вказаний період становили менше 50% від спожитої електроенергії. В результаті на 12.06.08 заборгованість даних комунальних підприємств, без урахування вартості електроенергії, спожитої з 23 травня по 12 червня 2008 року, становила 4 млн. 557 тис. грн. З яких 3 млн. 375 тис. грн. – борг ДКП «Севгорводоканал», а 1 млн. 182 тис. грн. – борг КП «Севтеплоенерго».

Впродовж квітня – червня ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» неодноразово зверталося до керівництва даних підприємств, а також до Севастопольської міської ради депутатів і Севастопольської міської державної адміністрації з пропозиціями про необхідність забезпечення стовідсоткових розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до законодавства України. Проте дані звернення сприйняті не були і зростання заборгованості за спожиту електроенергію триває. Весь цей час «Севастопольенерго» за рахунок власних кредитних ресурсів проводило оплату за спожиту «Севміськводоканалом» і «Севтеплоенерго» електроенергію в ДП «Енергоринок», проте сьогодні склалася ситуація, коли «Севастопольенерго» вже не має можливості кредитувати дані комунальні підприємства.

Довідка УНІАН. ВАТ «ЕК «Севастопольенерго» забезпечує електроенергією промислових і побутових споживачів, об`єкти курортної зони міста Севастополя і прилеглих районів. Серед основних споживачів – Балаклавське рудоуправління ім. Горького, Чорноморський флот РФ, об`єкти комунального господарства міста, Міністерство оборони України, Севастопольський морський рибний порт, Севміськводоканал та інші підприємства.

Статутний фонд «Севастопольенерго» - 6 млн. 722,4 тис. грн., VS Energy International N.V. належать 95,182% акцій обленерго.

Управлінські функції щодо ВАТ ”ЕК ”Севастопольенерго” здійснює компанія «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна».