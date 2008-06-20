Спікер Криму цікавиться, хто відбив нирки радникові мера Алушти

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО зажадав від кримської прокуратури провести перевірку за фактом побиття радника мера Алушти Віталія ПРИБЄГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час засідання президії кримського парламенту А.ГРИЦЕНКО повідомив, що після «відвідин» В.ПРИБЄГОЮ ізолятора тимчасового утримання медики виявили у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, удар нирок, синці, забій м`яких тканин у ділянці плечей і т.д. Кримський спікер попросив прокуратуру автономії провести перевірку і ухвалити рішення за фактом, що має місце після «спілкування» В.ПРИБЄГИ з правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, за даними кримської організації партії «Союз», після затримання правоохоронцями радник мера Алушти потрапив до лікарні.

У заяві говорилося, що В.ПРИБЄГА був затриманий в Алушті вдень 13 червня, а відпущений на свободу ввечері 18 червня. За даними авторів заяви, впродовж цього часу раднику мера Алушти не було пред`явлено звинувачень, а суд не виносив рішення про обрання запобіжного заходу.

У прес-службі міліції Криму не змогли прокоментувати цю заяву, зазначивши, що справою щодо Алушти займається Генеральна прокуратура України. «Коментувати дії Генпрокуратури було б неетично», - заявили в прес-службі міліції автономії.

Мер Алушти Володимир ЩЕРБИНА і два його підлеглих були затримані 13 червня під час спільної операції, проведеної співробітниками Генпрокуратури України і кримського УБОЗ. Алуштинські чиновники затримані за підозрою у здійсненні посадових злочинів. Їх підозрюють в неодноразовому отриманні хабарів в особливо великих розмірах. Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО пообіцяв, що це не останні затримання в Алуштинській міській раді. 16 червня Печерський районний суд Києва обрав В.ЩЕРБИНІ запобіжний захід – утримання під вартою. 18 червня адвокати мера Алушти, за повідомленням партії «Союз», подали апеляцію на рішення Печерського райсуду.