Блискавка попала в дерево поряд із зупинкою: постраждали люди
14:00, 20 червня 2008Крым
0 0
Трагедія сталася у Білогірському районі
У Білогірському районі Криму сьогодні внаслідок удару блискавки постраждали 10 осіб, 9 з яких – тяжко.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, трагедія сталася сьогодні близько 12-ї години.
Під час сильної зливи 10 людей сховалися під навіс автобусної зупинки. В якийсь момент поруч, у 15-метровий тополь, вдарила блискавка. В результаті 5 чоловіків та 4 жінки отримали ураження електричним струмом і були госпіталізовані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter