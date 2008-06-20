Уряд знайшов оптимальний вихід для ліквідації наслідків мазутної аварії?

Для переробки мазуту з Керченської протоки змонтовано 3 модулі. Як повідомляє управління з питань зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції міністр охорони навколишнього природного середовища Георгій ФІЛІПЧУК.

За його словами, уряд знайшов оптимальний екологічний вихід для ліквідації наслідків аварії в Керченській протоці. “Ми змонтували в порту три модулі, які переробляють від 120 до 150 тонн мазуту на добу”, – сказав Г.ФІЛІПЧУК.

Він пояснив, що в результаті змішування зібраного мазуту з металургійними гранулами і олеїновою кислотою виходить екологічно безпечна суміш для будівництва асфальтових доріг, яка має на ринку значний попит.

Міністр констатував, що весь зібраний у протоці мазут переробляється в закритій зоні і даний процес не становить екологічної небезпеки для навколишнього середовища.

Як повідомляв УНІАН, через шторм 10-11 листопада ц.р. у Керченській протоці постраждало 15 суден, з них 5 затонули і 10 сіли на мілину. Зокрема, в південній частині протоки розламався навпіл російський танкер «Волгонефть-139». У результаті в море потрапило близько 1,2 т мазуту. Затонули також судна «Вольногорск», суховантаж ”Хач-Ізмаїл”, суховантаж ”Нахічевань”, ”суховантаж ”Ковель”, які перевозили приблизно по 2 тис. тонн сірки кожний. Решта (судно ”Вера Волошина”, баржа ”Дика”, баржа ”Деміра” і ще 7 барж) сіли на мілину.