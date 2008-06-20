АМКУ припинив антиконкурентні дії СЕС Севастополя

Севастопольське міське відділення Антимонопольного комітету України припинило дії з ознаками порушення Севастопольською міською санітарно-епідеміологічною станцією конкуренційного законодавства.

Як встановило відділення, СЕС письмово повідомляла окремих клієнтів про необхідність звернення в Укрінвестекспертізу для проведення санітарно-епідеміологічної експертизи робочих проектів і проектної документації. При цьому вибір відповідної служби для розміщення замовлення на проведення комплексної державної експертизи проекту визначається замовником самостійно, повідомляє прес-служба АМКУ.