У Криму балакатимуть про проблеми на залізничному транспорті

24-26 червня у місті Судак (Крим) проходитиме Друга Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті".

Як повідомляє прес-центр Придніпровської залізниці, під час конференції будуть обговорюватися питання реформування залізничної галузі України, перспективи впровадження нового рухомого складу на залізницях, новітніх технологій у перевізному процесі та інше.

Захід відбудеться за участю представників Державної адміністрації залізничного транспорту України, залізниць України та країн СНД.