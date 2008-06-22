Киянок у Криму рятували за допомогою вертольота

Сьогодні пошуково-рятувальним вертольотом Мі-8 було знайдено та в задовільному стані доставлено на берег двох киянок, які напередодні в Криму на ґумовому човні вийшли в Чорне море.

Про це повідомив УНІАН начальник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня близько 20.30 в Криму із с. Морське Судакського району дві киянки (1981 і 1983 р.н.) на ґумовому човні вийшли в Чорне море й не повернулися. До пошуково-рятувальних робіт були залучено 17 рятувальників МНС і два катери, а також наряд прикордонників.