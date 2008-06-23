Чоловік розбився, впавши зі скелі

У Криму, впавши зі скелі заввишки близько 40 метрів, розбився чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався напередодні ввечері.

Людина впала з висоти близько 40 метрів скельного масиву урочища Кизил-Таш. Рятувальники підняли тіло чоловіка.

За фактом нещасного випадку міліція Феодосії проводить розслідування.