Чоловік розбився, впавши зі скелі

10:54, 23 червня 2008
Крым
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Проводиться розслідування

У Криму, впавши зі скелі заввишки близько 40 метрів, розбився чоловік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався напередодні ввечері.

Людина впала з висоти близько 40 метрів скельного масиву урочища Кизил-Таш. Рятувальники підняли тіло чоловіка.

За фактом нещасного випадку міліція Феодосії проводить розслідування.

 

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