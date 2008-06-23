Чоловік розбився, впавши зі скелі
10:54, 23 червня 2008Крым
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Проводиться розслідування
У Криму, впавши зі скелі заввишки близько 40 метрів, розбився чоловік.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався напередодні ввечері.
Людина впала з висоти близько 40 метрів скельного масиву урочища Кизил-Таш. Рятувальники підняли тіло чоловіка.
За фактом нещасного випадку міліція Феодосії проводить розслідування.
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