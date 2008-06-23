Шахрай намагався ”надути” банк

Підприємець з Євпаторії намагався обдурити банк.

Обманним шляхом громадянин уклав ряд договорів на кредит. При цьому свідомо надавав банку підроблені документи про особисті доходи. Внаслідок чого наніс банку матеріальний збиток на 160 тис. грн.

Отримані обманним шляхом гроші шахрай витратив на особисті потреби, повернення кредиту і відсотків в його плани не входило, повідомляє прес-служба ДПА в Криму.

За матеріалами співробітників податкової міліції Сімферополя прокуратура порушила кримінальну справу (ч.4 ст. 190 Кримінального Кодексу України – шахрайство у особливо великих розмірах). Зараз проводяться додаткові слідчі заходи.