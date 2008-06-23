Випускники з Криму довели, що прийшли на тести абсолютно тверезі
Прокуратура відновила права дітей
Не допущені до тестування 22 квітня випускники шкіл Феодосії (Крим), звернувшись до нарколога, довели помилковість висновків працівників пункту тестування про їх нетверезий стан.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, підлітки звернулися до відділення судово-медичної токсикології, фахівці якого не підтвердили підозру працівників пункту тестування. «Прокуратура Криму внесла припис до Сімферопольського Регіонального центру оцінювання якості освіти з вимогою допустити неповнолітніх, права яких були порушені, до додаткової сесії тестування з предмета», - йдеться у повідомленні. Припис днями було задоволено і випускники отримали такий доступ.
У рамках перевірки дотримання вимог законодавства про освіту в ході проведення незалежного тестування випускників і вступних іспитів до вузів прокуратурою вивчено правила прийому до усіх вищих навчальних закладів. «Виявилось, не всі правила прийому відповідають букві закону», - повідомляє прес-служба. Прокуратурою опротестовано п`ять документів, якими порушувалися права дітей, які мають право на позаконкурсне зарахування до вузів, - сироти, інваліди, діти загиблих при виконанні обов`язків військовослужбовців і правоохоронців. Правила прийому до п`яти кримських училищ і коледжів у цьому плані не відповідали затвердженим Міністерством освіті та науки України умовам прийому до вищих навчальних закладів.
Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Інформаційний центр незалежного оцінювання повідомив, що у Феодосії двоє учасників з`явилися до пункту тестування в нетверезому стані. "Медики підтвердили факт нетверезого стану учасників. Був складений акт, на підставі якого ці двоє осіб не були допущені до участі у тестуванні", - повідомив тоді Сімферопольський регіональний центр оцінювання якості освіти.