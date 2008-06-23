Чорноморнафтогаз припинив роботу з Shelton Canada Corp і CBM Oil

ДАТ «Чорноморнафтогаз» (м. Сімферополь, АР Крим) припинив договори про спільну діяльність із канадською Shelton Canada Corp і британською CBM Oil про спільну розробку західної частини шельфу Чорного моря.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив секретар Міжвідомчої комісії при Раді національної безпеки та оборони України, заступник секретаря РНБО Борис СОБОЛЄВ.

«За дорученням уряду «Чорноморнафтогаз» припинив договори про спільну діяльність із канадською й британською компанією», – сказав Б.СОБОЛЄВ, зазначивши при цьому, що вказані компанії уклали договори з «Чорноморнафтогазом» щодо розробки західної частини шельфу Чорного моря.

Б.СОБОЛЄВ уточнив, що одна з компаній - це британська CBM Oil.

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" і CBM Oil підписали меморандум про наміри щодо співпраці з метою геологічного вивчення й дослідно-промислової розробки нафтогазоносних надр на шельфі Чорного моря.

На першому етапі реалізації проекту CBM Oil планувала інвестувати 25-30 млн. дол. у буріння розвідувальних свердловин на структурі Гордієвича (шельф західної частини Криму).

«Чорноморнафтогаз» і Shelton Canada Corp спільно розробляють площу Західно-Бірючу Чорноморського шельфу.

Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» й спеціалізується на розвідці й видобутку нафти й газу в акваторії Чорного й Азовського морів. ДАТ експлуатує 8 родовищ: 5 на морському (неглибоководному) шельфі Чорного й Азовського морів і 3 - на суші.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України».

У 2007 році «Чорноморнафтогаз» скоротив чистий прибуток у 20,6 раза, порівняно з 2006 роком, до 7,059 млн. грн.

Компанія CBM Oil була заснована в 2004 році для розробки перспективних проектів на Каспійському, Чорному й Середземному морях.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності компанії є спільна робота на території країн СНД. На даний час CBM Oil активно веде переговори з державною нафтовою компанією Азербайджану щодо укладання угоди про розподіл прибутку по блоку прибережних родовищ у Каспійському морі.