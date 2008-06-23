Міноборони заспокоює Вітренко: Cі Бриз матиме миротворчий характер

Українсько-американське військово-морське навчання “Сі Бриз – 2008”, проведення якого заплановано на кінець літа, матиме виключно миротворчий та гуманітарний характер.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, про це заявив заступник командувача Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірал Віктор МАКСИМОВ.

“У ході навчання будуть відпрацьовані загальні дії військово-морських, сухопутних, десантних та спеціальних підрозділів флотів різних країн світу під час планування та проведення миротворчої та гуманітарної операцій. Це сприятиме підвищенню рівня сумісності військових, а також злагодженості дій офіцерів багатонаціонального штабу”, – наголосив В.МАКСИМОВ.

Активну фазу цьогорічних маневрів заплановано провести на території Одеської, Миколаївської областей та АР Крим.

Очікується, що для участі у “Сі Бриз – 2008”, окрім української та американської сторони, будуть запрошені військовослужбовці ще з 13 країн (Азербайджану, Бельгії, Вірменії, Великої Британії, Грузії, Греції, Данії, Канади, Латвії, Македонії, Німеччини, Туреччини та Франції).

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня 2008 року Верховна Рада ухвалила Закон України “Про допуск підрозділів збройних сил інших країн та територію України у 2008 році для участі у багатонаціональних військових навчаннях”. У відповідності до цього закону, у 2008 році передбачено проведення 9 навчань за участю українських військовослужбовців за межами території України та 11 військових навчань на території України, у тому числі “Сі Бриз – 2008”.

18 квітня у Феодосії на антинатовському мітингу лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ закликав ліві сили протидіяти проведенню навчань ”Сі-Бриз-2008” на території Криму.

10 червня Наталія ВІТРЕНКО заявила, що Прогресивна соціалістична партія України має намір зірвати навчання «Сі Бриз 2008» у Криму і на півдні України. «Ми оголосили мобілізацію всіх добровольців, щоб боротися з натовськими навчаннями. Потрібно зірвати натовські навчання в Криму», - наголосила лідер прогресивних соціалістів. Вона пообіцяла, що під «натовцями» «земля горітиме».

«Враховуючи, що натовці планують висадку в декількох точках Криму, то ми у всіх цих точках готуємо наші табори, наші пікети. Наше завдання, щоб під ними (учасниками навчань – УНІАН) земля горіла», - заявила лідер ПСПУ.