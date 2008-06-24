Вагон-автомобілевоз, що курсує на Сімферополь, завантажений на 100%

Причіпний вагон-автомобілевоз Південно-Західної залізниці, що курсує на Сімферополь, має 100% завантаження, на Дніпропетровськ – 60-70% завантаження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника Південно-Західної залізниці Олександр ТОЛКАЧОВ журналістам в Києві.

За його інформацією, сьогодні в системі Південно-Західної залізниці перевезти автомобіль можна в напрямку Дніпропетровська й Сімферополя. Вартість послуги – 308 грн.40 коп. і 506 грн. 40 коп. відповідно за 1 т автомобіля.

У зимовий час вагон-автомобілевоз замість Сімферополя курсує на Ужгород.