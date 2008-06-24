«Кримхліб» ліквідовує ряд своїх хлібокомбінатів

17:18, 24 червня 2008
Крым
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Рішення акціонерів

Збори акціонерів «Кримхлібу» прийняли рішення про проведення  реструктуризації  ряду хлібокомбінатів об`єднання.

Зокрема, структурний підрозділ Армянський хлібокомбінат увійшов до складу Сімферопольського  хлібокомбінату, структурний підрозділ Алуштінський хлібокомбінат – до складу Ялтинського хлібокомбінату.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЗАТ «Холдинг «Т і С», який управляє підприємством, таке рішення прийняли з метою ефективного використання виробничих активів «Кримхлібу».

«Підприємства, які увійшли до складу інших хлібокомбінатів, не виробляли готову продукцію протягом декількох років, вони знаходилися в неробочому стані. Керівництво компанії розглядає питання про подальше використання територій Армянського та Алуштінського хлібокомбінатів», - мовиться у повідомленні.

Крім того, на базі структурного підрозділу Бахчисарайського хлібокомбінату створена нова юридична особа ЗАТ  «Бахчисарайський хлібозавод». Сьогодні на цьому підприємстві йде реконструкція виробничих ліній з установкою нового устаткування,  що дозволить збільшити його потужність до 30 т продукції на добу. Також на базі хлібозаводу ведуться  роботи по будівництву кондитерської фабрики.

 

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