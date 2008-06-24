«Кримхліб» ліквідовує ряд своїх хлібокомбінатів

Збори акціонерів «Кримхлібу» прийняли рішення про проведення реструктуризації ряду хлібокомбінатів об`єднання.

Зокрема, структурний підрозділ Армянський хлібокомбінат увійшов до складу Сімферопольського хлібокомбінату, структурний підрозділ Алуштінський хлібокомбінат – до складу Ялтинського хлібокомбінату.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЗАТ «Холдинг «Т і С», який управляє підприємством, таке рішення прийняли з метою ефективного використання виробничих активів «Кримхлібу».

«Підприємства, які увійшли до складу інших хлібокомбінатів, не виробляли готову продукцію протягом декількох років, вони знаходилися в неробочому стані. Керівництво компанії розглядає питання про подальше використання територій Армянського та Алуштінського хлібокомбінатів», - мовиться у повідомленні.

Крім того, на базі структурного підрозділу Бахчисарайського хлібокомбінату створена нова юридична особа ЗАТ «Бахчисарайський хлібозавод». Сьогодні на цьому підприємстві йде реконструкція виробничих ліній з установкою нового устаткування, що дозволить збільшити його потужність до 30 т продукції на добу. Також на базі хлібозаводу ведуться роботи по будівництву кондитерської фабрики.