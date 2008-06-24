Готівковий і офіційний курси долара зрівняються до кінця року

До кінця 2008 року офіційний і готівковий курси долара США зрівняються і становитимуть 4,85 грн.

Про це заявив керівник інформаційно-аналітичного центру «Форекс Клуб» Микола ІВЧЕНКО сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, такий прогноз аналітиків «Форекс Клубу» з урахуванням інформації про можливе підвищення відсоткової ставки за кредитуванням нерухомості в США.

Водночас він нагадав, що зараз ставка становить 2%, до кінця року прогнозують її підвищення до 2,25%, що призведе до зміцнення долара. «Кінець цього року – початок 2009-го, найімовірніше, минуть під знаком долара», – вважає експерт.

«Є очікування, що 4 липня, на День незалежності США Нацбанк України запропонує зробити коридор 4,60 – 5,10 грн./дол. США», – зазначив М.ІВЧЕНКО (раніше повідомляли, що на 4 липня заплановане засідання Ради НБУ, на якому розглянуть питання грошово-кредитної політики).

Офіційний курс євро до кінця року М.ІВЧЕНКО прогнозує на рівні 728–737 грн./100 євро, обмінний курс – на рівні 708–715 грн./100 євро.

«Зараз євро на міжнародному валютному ринку Forex коштує 1,55 дол. США. На кінець року аналітики «Форекс Клуб» прогнозують євро на рівні 1,50 – 1,52 дол. США» – сказав експерт.

Довідка УНІАН. 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте вже 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право вето.

Голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО увечері 22 травня наголосив, що, виходячи з рішення Ради, в Україні на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Проте Нацбанк на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD США – 485,0000 грн.

На 30 травня Нацбанк встановив офіційний курс гривні на рівні 100 USD США – 485,2000 грн.