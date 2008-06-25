Севастополець зірвався зі скелі в районі мису Фіолент
14:23, 25 червня 2008Крым
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За сигналом «Тривога» прибули альпіністи
|Мис Фіолент
Як йдеться у повiдомленнi Центру пропаганди управління МНС у Севастополі, 25-го червня близько 02:20 до служби порятунку «01» надійшло повідомлення про те, що зі скелі зірвалася людина. Чоловiк став звати на допомогу. За сигналом «Тривога» прибув дислокований у Севастополі гірський пошуково-рятувальний загін у повному складі (8 чоловік).
Рятувальники МНС встановили поручневі вірьовки і по них на носилках доправили потерпілого до машини швидкої допомоги.
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