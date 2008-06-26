СБУ проводить виставку «Нацистські табори смерті» в Криму

У Сімферополі проходить виставка «Нацистські табори смерті», присвячена пам`яті жертв концтаборів і місць примусового утримання полонених під час Другої світової війни.

В експозиції представлено матеріали, зібрані Головним управлінням Служби безпеки України в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-групі кримського ГУ СБУ, на виставці демонструються розсекречені архівні документи, спогади свідків і потерпілих від рук фашистів, результати картографічної роботи, яка дала змогу відтворити географічне розташування місць примусового утримання мирного населення та військовополонених під час Другої світової війни.

«Роботу зі збирання даних про фашистські катівні та їхніх в`язнів здійснює Головне управління СБУ в АРК не перший рік. Архівному підрозділу вдалося зібрати й узагальнити відомості більш як про вісім десятків нацистських таборів, розташованих на території окупованого Криму з 1941 до 1944 рр. Так, зокрема, в Акті Надзвичайної Державної комісії з встановлення та розслідування злочинів німецько-фашистських загарбників зазначено, що під час окупації Криму було вбито й закатовано понад 134 тисяч осіб - близько 87 тисяч мирних громадян, понад 47 тисяч військовополонених. 85 тисяч кримчан погнали в полон на примусові роботи», - сказано в повідомленні.

Експонати виставки та документальний фільм «Нацистські табори смерті», знятий за документами СБУ і свідченнями очевидців, нікого не залишають байдужим, зазначили в прес-службі. «Саме тут з’являється розуміння реального масштабу трагедії, що охопила Крим під час німецької окупації», - сказано в повідомленні.

Виставка експонуватиметься в Будинку офіцерів Сімферополя до середини липня, після чого її планується перенести в Республіканську бібліотеку ім. І.Франка.