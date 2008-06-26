Грач цікавиться, чи є в Україні прихована ракетно-ядерна зброя

Народний депутат (фракція Комуністичної партії України), лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ просить Президента Віктора ЮЩЕНКА пояснити, чи є в арсеналах України прихована ракетно-ядерна зброя.

Про це мовиться в депутатському зверненні Л.ГРАЧА на ім`я В.ЮЩЕНКА.

«Останнім часом в засобах масової інформації з`явилися повідомлення про наявність в арсеналах України ракетно-ядерної зброї, що була прихована співробітниками Служби Безпеки України в порушення Будапештського протоколу від 1995 року. Практично одночасно з обнародуванням цієї інформації, в ЗМІ пролунали, приблизно на ту ж тему, заяви президента США Д. Буша, а також американського політолога і колишнього радника президента США з питань національної безпеки - З. Бжезінського», - йдеться у зверненні.

Крім того, Л.ГРАЧ відзначає, що «західні ідеологи і оранжеві пропагандисти», користуючись потуранням влади, ведуть впевнене обговорення питання ведення майбутньої війни з Росією з території України, немов це вже вирішений факт. «В лютому поточного року народний депутат від блоку "Наша Україна - Народна самооборона", голова партії "Пора" Владислав Каськів заявив про необхідність поновлення ядерного статусу України, крім того, організація "Пора" оголосила про початок цивільної кампанії «За ядерний щит України» і першим заходом цієї кампанії став парад перед посольством Російської Федерації. Ядерна істерія стала набирати обороти», - заявляє депутат.

В зв`язку з цим депутат-комуніст просить Главу української держави дати офіційне роз`яснення щодо «наявності в арсеналах України ракетно-ядерної зброї, прихованої співробітниками Служби Безпеки України в порушення Будапештського протоколу від 1995 року».