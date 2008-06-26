Молодь на Сході та в Криму найбільш залежна від трамадолу - Луценко

Глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що від трамадольної залежності найбільше страждає молодь східних регіонах та Криму.

"Сьогодні ми говоримо про мільйони доз трамадолу, які недопущено в незаконний обіг, та сотні порушених проти наркоділків кримінальних справ", - зазначив міністр, при цьому він додав, що особливо активно ця робота проводилася у східних регіонах та Криму.

Завдяки віднесенню трамадолу до наркотичних засобів, а значить і зміні механізму контролю за його випуском та обігом, було завдано серйозний удар по наркоділках, стверждує прес-служба МВС.