Молодь на Сході та в Криму найбільш залежна від трамадолу - Луценко
17:55, 26 червня 2008Крым
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МВС намагається вирішити проблему
Глава МВС Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що від трамадольної залежності найбільше страждає молодь східних регіонах та Криму.
"Сьогодні ми говоримо про мільйони доз трамадолу, які недопущено в незаконний обіг, та сотні порушених проти наркоділків кримінальних справ", - зазначив міністр, при цьому він додав, що особливо активно ця робота проводилася у східних регіонах та Криму.
Завдяки віднесенню трамадолу до наркотичних засобів, а значить і зміні механізму контролю за його випуском та обігом, було завдано серйозний удар по наркоділках, стверждує прес-служба МВС.
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