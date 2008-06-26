Шемчуку здається, що «Миримський і Гриценко щось не поділили»

Народний депутат України (фракція НУ-НС), голова підкомітету з питань вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШЕМЧУК закликав політиків не втручатися в розслідування корупційних скандалів у Криму.

Про це повідомляє прес-служба "Народної самооборони".

«Що стосується самих чиновників, які вчинили правопорушення (йдеться про затримання держслужбовців в Алушті та Партеніті), то оцінку їм, за результатами розслідування, повинен дати суд», – сказав він.

В.ШЕМЧУК, коментуючи політичну ситуацію в автономії, зокрема, зазначив: «Те, що відбувається сьогодні в Криму, це, напевно, все-таки наслідок конфлікту між паном МИРИМСЬКИМ (голова фракції «Союз» ВР Криму – ред.) і головою Верховної Ради АРК Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, які щось не поділили. Але політичне підґрунтя конфлікту, думаю, спробують використати як одна, так і інша сторона».

В.ШЕМЧУК також відзначив, що в Криму є політичні сили, які зацікавлені в дестабілізації ситуації на півострові і які «до 2017 року нагнітатимуть атмосферу». Водночас політик зауважив, що не слід плутати геополітику з елементарним хабарництвом та корупцією, які «сьогодні буйно процвітають у Криму».