Ющенко доручив Тимошенко провести розслідування щодо Криму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом від 26 червня ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 травня 2008 року про стан виконання рішень РНБО щодо ситуації в Автономній Республіці Крим.

Текст документу оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як йдеться в рішенні Ради нацбезпеки, яке введене в дію Указом Президента, Кабінету Міністрів України доручено у місячний строк провести службове розслідування причин невиконання рішень РНБО щодо суспільної ситуації в Криму, насамперед завдань з упорядкування використання земельних ресурсів на території Кримського півострова та розвитку інформаційного простору АРК.

Уряду доручено за результатами проведеного розслідування вжити відповідних заходів реагування, в тому числі притягнення до відповідальності винних осіб, також доручено поінформувати РНБО про вжиті заходи.

Крім того, КМУ повинен підготувати для розгляду на засіданні Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо реалізації у 2008 – 2009 роках пріоритетних напрямів діяльності органів виконавчої влади із забезпечення національної безпеки у внутрішньополітичній та економічній сферах в АР Крим.

Також уряд повинен у місячний строк опрацювати питання про забезпечення проведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади реалізації державної політики щодо вирішення нагальних питань розвитку АРК, насамперед в інформаційній та гуманітарній сферах.

Також Рада національної безпеки і оборони України утворила міжвідомчу робочу групу з комплексного аналізу стану додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента та Кабміну в АР Крим і в Севастополі.

Згідно з рішенням РНБО, співголовами міжвідомчої робочої групи призначені глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА та секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.

Також у складі робочої групи: Роман БЕЗСМЕРТНИЙ – заступник Глави Секретаріату Президента України; Володимир БОЙКО – прокурор Автономної Республіки Крим (за згодою); Іван ВАСЮНИК – віце-прем`єр-міністр України; Степан ГАВРИШ – перший заступник cекретаря РНБО; Анатолій ГРИЦЕНКО – голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим (за згодою); Леонід ЖУНЬКО – Постійний Представник Президента України в АР Крим; Борис ЗАЙЧУК – заступник секретаря РНБО; Юрій ЄХАНУРОВ – міністр оборони України; Тетяна КОРНЯКОВА – заступник Генерального прокурора України (за згодою); Сергій КУНІЦИН – голова Севастопольської міської державної адміністрації; Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО – перший заступник Голови Служби безпеки України; Микола ОНІЩУК – міністр юстиції України.

Міжвідомча робоча група повинна у місячний строк проаналізувати стан дотримання в АРК і Севастополі Конституції та законів України, виконання актів Президента та уряду; вивчити наявні механізми координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади стосовно забезпечення національної безпеки у внутрішньополітичній та економічній сферах в АРК; підготувати відповідні висновки для розгляду РНБО.

Міжвідомчій робочій групі РНБО доручила у місячний строк: проаналізувати стан дотримання в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі Конституції та законів України, виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України; вивчити наявні механізми координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади стосовно забезпечення національної безпеки у внутрішньополітичній та економічній сферах в Автономній Республіці Крим; підготувати відповідні висновки для розгляду Радою національної безпеки і оборони України.

Керівникам та представникам центральних та місцевих органів виконавчої влади доручено на запрошення міжвідомчої робочої групи брати участь в її засіданнях та давати відповідні пояснення. Центральним та місцевим органам виконавчої влади - надавати міжвідомчій робочій групі інформацію, документи та матеріали, необхідні для її роботи.

Контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря РНБО.

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Цей же указ В.ЮЩЕНКА визнає такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 27 лютого 2006 року № 153 «Про проведення комплексного аналізу стану виконання Конституції та законів України, актів Президента України в Автономній Республіці Крим»; Указ Президента України від 11 вересня 2006 року № 751 «Про внесення змін до Указу Президента України від 27 лютого 2006 року № 153».