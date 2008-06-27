Соратник Луценка влаштує «Останню барикаду» на Тузлі
Захід пройде також у Сімферополі та Керчі
|Олесь Доній
Про це повідомляє прес-служба «Народної Самооборони».
Фестиваль пройде в Сімферополі, Керчі і на самому острові Коса Тузла. Інші подробиці не повідомляються.
О.ДОНІЙ планує також найближчими місяцями провести в Україні традиційний фестиваль «День незалежності з Махном», фестивалі «Київська барикада» і «Луцька барикада».
Нагадаємо, перший український арт-клуб «Остання барикада» виник 2001 року у Києві. Через кілька років аналогічний проект було реалізовано в Харкові. О.ДОНІЙ створив літературно-мистецький журнал «Молода Україна», видавав книжки, музичні диски, організував чимало літературно-музичних акцій.
Мистецьке об’єднання «Остання барикада» займається організацією різних фестивалів по всій Україні. Найвідоміші з них – «День незалежності з Махном» у Гуляйполі та всеукраїнський фестиваль вертепів «Карпатія».