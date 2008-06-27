Тіла членів екіпажу Нафтогазу-67 нарешті відправлять до Криму

Сьогодні до України відправлять труни з тілами членів екіпажу українського судна „Нафтогаз-67”, які загинули 22 березня цього року біля узбережжя Гонконгу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

За повідомленням Посольства України в Китайській Народній Республіці, консульським відділом дипломатичної установи завершено оформлення необхідних документів щодо загиблих 15 членів екіпажу українського судна „Нафтогаз-67”.

Відправка на Батьківщину трун з тілами українських моряків запланована на 28 червня 2008 року за маршрутом Гонконг-Амстердам-Сімферополь. Виліт з Амстердама до Сімферополя заплановано на 29 червня.

Як повідомляв УНІАН, транспортно-буксирне судно «Нафтогаз-67» (власник «Чорноморнафтогаз», Сімферополь) 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем «Яохай» неподалік від Сянгана (Гонконг). Одержавши пробоїну, українське судно затонуло. Із 25 членів екіпажа семеро (один громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла трьох українських моряків. Тіла решти 15 моряків, які вважалися зниклими безвісти, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксоване до Китаю.

Розслідування причин і обставин морської аварії проводиться морськими властями КНР відповідно до Кодексу з розслідування морських аварій та інцидентів (Резолюція ІМО А.849).

Попередньою причиною зіткнення українського судна «Нафтогаз-67» з китайським суховантажним судном вважається взаємне порушення правил. Поліція Гонконгу висунула обом сторонам спільне звинувачення - “Створення аварійної ситуації на морі”. За інформацією Мінтрансзв’язку, справа мала розглядатися в суді Гонконгу 17 червня 2008 року за місцевими законами, заснованими на британському праві.

Капітан затонулого “Нафтогазу-67” виступатиме в суді за фактом зіткнення з китайським балкером як представник потерпілої сторони.