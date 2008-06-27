У Севастополі військові водолази знешкодили міну

Сухопутну мінометну міну, знайдену сьогодні в районі бухти Кругла в Севастополі, знешкодили українські військові водолази.

Як повідомили УНІАН у Центрі пошукових і аварійно-рятувальних робіт Військово-Морських Сил України, водолазна група Центру й група розмінування інженерного батальйону Морської інженерної служби флоту успішно знищили міну на одному зі спеціалізованих берегових полігонів під Севастополем.

Мінометну міну виявили під час планового огляду морського дна після шторму. Боєзапас перебував на глибині близько 2 метрів, за 7-10 метрів від зрізу води.