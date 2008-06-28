Вітрильна регата на честь 16-ї річниці ВМС стартувала в Севастополі

У Севастополі сьогодні стартувала відтрильна регата на честь 16-ї річниці Військово-Морських Сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, 25 крейсерських яхт із Севастополя та ще чотирьох міст України вранці вийшли із Севастополя на Балаклаву. Потім регата візьме курс на Новоозерне (озеро Донузлав, неподалік міста Євпаторія).

Повернення яхт до Севастополя очікується напередодні Дня ВМС України, який цього року відзначатиметься 6 липня (згідно з Указом Президента України, День українських ВМС відзначається в першу неділю липня - УНІАН). В регаті беруть участь, зокрема, яхтсмени ВМС України і ЧФ РФ.

Переможці регати отримають кубок командувача ВМС України.