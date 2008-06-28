Путін і Тимошенко порозумілися у питанні Чорноморського флоту РФ

Прем`єр-міністри України та Росії Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир ПУТІН вважають, що обговорення сьогодні питання про Чорноморський флот РФ негативно впливає на українсько-російські відносини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили в суботу на спільній прес-конференції в Москві за підсумками українсько-російських міжурядових переговорів. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що довкола питання про присутність ЧФ на території України нині нагнітаються пристрасті і це питання стає причиною ускладнення відносин з Росією. Вона зазначила, що договір про дислокацію ЧФ укладений до 2017 року. «Договір виконуватиметься, як виконуються всі міжнародні договори», – запевнила український прем`єр.

У свою чергу В.ПУТІН зазначив, що ЧФ є «загальним надбанням і України, і Росії з минулого». «Односторонні дії є деструктивними і такими, що руйнують наші відносини», - підкреслив прем`єр-міністр Росії.