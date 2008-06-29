Комісія Богатирьової лякає загрозою територіальній цілісності через Vanco

Міжвідомча комісія, очолювана секретарем РНБО Раїсою Богатирьовою, вважає конфліктну ситуацію навколо Прикерченської нафтогазоносної ділянки загрозою територіальній цілісності. Як пише видання “Дзеркало тижня", про це йдеться у висновках і рекомендаціях комісії. Зокрема, посилаючись на інформацію МЗС України, комісія заявила про негативний вплив конфлікту навколо Прикерченської ділянки шельфу Чорного моря на процес делімітації кордонів України з Росією і Румунією.

"Багаторічна бездіяльність української сторони з освоєння вуглеводневого потенціалу континентального шельфу Чорного моря... є дуже негативним чинником для процесу делімітації кордонів із Російською Федерацією та Румунією, зокрема в контексті початку судових процедур навколо острова Зміїний, і, таким чином вже несе загрозу територіальній цілісності держави", — сказано в документі.

Крім того, комісія наголосила, що, якщо компанія Vanco Prykerchenska Ltd. звернеться до Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольму з вимогою арбітражу проти України, у разі програшу Україна повинна буде компенсувати інвесторові за рахунок бюджету або закордонної власності збитки, які сягатимуть, за попередніми підрахунками, десятків мільярдів гривень.

Водночас комісія фактично підтвердила, що на момент підписання Угоди про розподіл продукції (УРП) з компанією Vanco International Ltd. (Бермуди), як і на момент подачі документів на конкурс по Прикерченській нафтогазоносній ділянці, а також при видачі спецдозволу на розвідку і розробку цієї ділянки компанії Vanco Prykerchenska Ltd. (Британські Віргінські острови) уряд України не мав у своєму розпорядженні документів, необхідних для підписання УРП і видачі спецдозволу.