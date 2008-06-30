У Криму автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом: є жертви

Одна людина загинула, ще 7 постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Криму, на 69-му кілометрі траси Керч-Сімферополь.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, напередодні вдень неподалік від села Тополівка зіткнулися автомобіль і приватний мікроавтобус.

У ДТП загинула пасажирка мікроавтобуса, 1963 року народження. Постраждали ще 7 чоловік.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працювало відділення пожежно-рятувальної служби, бригада швидкої допомоги, ДАІ.