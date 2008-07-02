Перед судом постане заступник голови Джанкойської РДА

Джанкойською міжрайонною прокуратурою направлено до суду кримінальну справу за фактом незаконного отримання з держбюджету 200 тисяч гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, місцеве підприємство одержало дотації на розвиток рослинництва на підставі фіктивного звіту про проведення польових робіт. Насправді підприємство не брало участь в жнивах, тому що на той момент ще навіть не існувало.

За результатами досудового слідства посадовцям підприємства прокуратурою пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 - шахрайство з фінансовими ресурсами і посадове підроблення.

Перед судом постане також заступник голови Джанкойської райдержадміністрації, який включив підприємство до реєстру на отримання державної дотації.