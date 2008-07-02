У Криму знижено ціни на 10 видів продовольства

За третю декаду червня в Криму знижено ціни на 10 видів продовольства.

Як повідомили у прес-службі Ради міністрів АР Крим, про це сьогодні заявила заступник міністра економіки Ольга КРИВЕНКО.

За її словами, 27 червня на селекторній нараді з регіонами були дані вказівки з метою подальшої стабілізації цін на соціально-значущі продукти харчування. На початок липня 2008 року, за даними Державної інспекції з контролю за цінами в АРК, із 19 вказаних у Меморандумі товарів продовольчої групи динаміка зниження цін зафіксована на 10 продуктів харчування.

О.КРИВЕНКО заявила, що на початку липня 2008 року в цілому по Криму спостерігається зниження цін на борошно вищого гатунку, вермішель, гречану і манну крупи, ковбасу, молоко, сметану, цукор, сало, яйця. Ціни на ці товари за останню декаду знизилися – від 0,2 до 9,1% їх вартості, але утримуються на стабільному рівні роздрібні ціни на 3 види хліба, вершкове масло і олію.

Крім того, за її словами, сьогодні в Криму спостерігається літнє зниження цін на овочі і фрукти.

Збільшення цін у Криму, як і по всіх областях України, було зафіксоване на рис. У зв`язку з цим, за словами О.КРИВЕНКО, з метою стабілізації цін Рада міністрів АРК направила до Кабінету міністрів України пропозиції про зняття броні державних резервів рису і спрямування його в торгову мережу.

О.КРИВЕНКО зазначила, що цінова ситуація на споживчому ринку Криму знаходиться під контролем Ради міністрів АРК, продовжує працювати оперативний штаб з контролю за ситуацією на продовольчому ринку автономії. У торговій мережі Криму немає дефіциту продовольства. Уряд Криму і надалі вживатиме заходів для стабілізації ситуації і зниження цін на продукти харчування, запевняє заступник міністра економіки Криму.