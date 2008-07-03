Турецькі кораблі ввійшли до Севастополя (фоторепортаж)

Два кораблі Берегової охорони Туреччини пришвартувалися 1 липня в Севастопольському загоні морської охорони. Мета візиту – проведення спільних двохсторонніх навчань та обмін досвідом в правоохоронних та прикордонних питаннях, підвищення рівня готовності до спільних дій в Чорному морі.

Турецьку делегацію очолює командир походу капітан 3-го рангу Айхан САЛАР. Всього в Балаклаву з візитом прибуло 50 осіб. Українську делегацію очолює командир Севастопольського загону морської охорони капітан 1-го рангу Олег КОСТУР.

Фото Олександра Юрченка / УНІАН