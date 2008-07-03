Турецькі кораблі ввійшли до Севастополя (фоторепортаж)
09:39, 03 липня 2008Крым
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Моряки вшанували загиблих на Сапун-горі
Два кораблі Берегової охорони Туреччини пришвартувалися 1 липня в Севастопольському загоні морської охорони. Мета візиту – проведення спільних двохсторонніх навчань та обмін досвідом в правоохоронних та прикордонних питаннях, підвищення рівня готовності до спільних дій в Чорному морі.
Турецьку делегацію очолює командир походу капітан 3-го рангу Айхан САЛАР. Всього в Балаклаву з візитом прибуло 50 осіб. Українську делегацію очолює командир Севастопольського загону морської охорони капітан 1-го рангу Олег КОСТУР.
|Командир походу кораблів Берегової охорони Туреччини, які стали біля причалу Севастопольського загону Морської охорони в Балаклаві, капітан 3-го рангу Айхан Салар
|Члени екіпажа кораблів Берегової охорони Туреччини та українські прикордонники біля Турецького меморіалу на Сапун-горі
Фото Олександра Юрченка / УНІАН
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