У Криму зіткнулися 3 авто: одна людина загинула

Одна людина загинула, ще одна - отримала травми внаслідок ДТП в Ялті (Крим) за участю 3-х транспортних засобів.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ у Криму, на трасі Ялта-Севастополь водій автомобіля BMW - мешканець Києва - виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Фіат-Дукатто». Після зіткнення з BMW автобус скоїв мимовільний рух назад та вчинив зіткнення з автомобілем IVECO.

Внаслідок ДТП загинула пасажирка BMW. Травми отримав водій «Фіат-Дукатто».

*** 2 липня, за даними ДАІ, у Криму сталося 10 ДТП, в яких загинуло 3 особи, 10 отримали травми.