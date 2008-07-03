У Криму автобус з туристами з Білорусі «влип» у ДТП

У Криму внаслідок невдалого обгону автобуса, який перевозив туристів з Білорусі, загинув водій легкового автомобіля і травмовано два його пасажири.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, аварія відбулася на трасі Джанкой-Керч.

Автобус віз 10 білорусів до Мінська. Раптом його вирішив обігнати автомобіль Chery Amulet. За попередніми даними, автомобіль вийшов на обгін, на зустрічну смугу, але, коли водій побачив, що на нього мчить ще одна машина, Chery Amulet став притискатися до автобуса. У результаті шокований водій автобуса вирішив з`їхати на узбіччя.

Chery Amulet відрекошетило від автобуса і відкинуло на зустрічну смугу, а потім у кювет. Водій від отриманих травм помер на місці. Щоб витягти двох травмованих пасажирів, а також тіло водія з автомобіля, рятувальникам довелося застосувати спецтехніку - за допомогою домкрата, пневмоножиць і дискової пили вони буквально розкроїли машину.

32-річного і 23-річного чоловіків-пасажирів з різними переломами, травмами, ударами доставили в лікарню Феодосії. Обставини ДТП уточнюються, триває розслідування.