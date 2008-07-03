Спікер Ради Федерації РФ назвав голодомор кон`юнктурною маячнею

Спікер Ради Федерації РФ Сергій Міронов називає «повною мячнею» факт визнання Парламентською асамблеєю ОБСЄ Голодомору в Україні у 1932-1933 роках, повідомляє Українська правда

«Маячня повна: історія дуже мститься і такі помилки робити недозволенно і абсолютно кон`юнктурно», - заявив Міронов на прес-конференції.

«Це все робиться всупереч реальним фактам, реальній історичній правді», - сказав спікер Ради Федерації.

При цьому він зауважив, що голод був не тільки в Україні, але на всій території радянської Росії, пригадавши при цьому голодуючих Поволжя. «Тут саме в повний зріст виникає проблема відсутності елементарних об`єктивних знань про історичну правду і коли хтось хоче переглянути історію, або побачити тільки який-небудь один фрагмент історії - це просте лукавство, це неправильно», - заявив Міронов.