Розпочнеться будівництво корвету з вертольотом на борту

Командувач Військово-Морських Сил України віце-адмірал Ігор ТЕНЮХ сподівається, що наступного року на суднобудівному заводі у Миколаєві буде закладене будівництво нового корабля класу корвет для українських ВМС.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання журналістів у Севастополі щодо перспектив поповнення флоту новими кораблями, віце-адмірал, зокрема, зазначив: „ми вже виконали програму по ескізному проектуванню нового, сучасного, з новітніми технологіями корвету, і з березня цього року приступили до технічного проекту. Той план, який був затверджений і міністром оборони України, і начальником Генерального штабу, виконується в повній мірі”. Як додав з цього приводу командувач, „поки все йде згідно з планом. Поки що проблем з підготовки технічного проекту немає, і фінансування, яке було заплановане на технічний проект цього корабля ще минулого року, воно є і воно виконується. Це є близько 40 мільйонів, і цього достатньо для технічного проекту”. На думку командувача, „зараз дуже важливим є відпрацювання взаємодії багатьох міністерств нашої економіки, тому що понад 60 відсотків - виробництво нашої економіки” (мається на увазі, що більше як на 60% корабель будуватиметься за участі українських підприємств - УНІАН).

Як вважає командувач, „новий корвет водотоннажністю від 2,5 до 3 тисяч тонн з вертольотом на борту і сучасним обладнанням є надзвичайно важливим для Військово-Морських Сил, і ми плануємо, що в наступному році вже буде здійснена закладка цього першого корабля на Миколаївському заводі”.

На думку І.ТЕНЮХА, „це буде нова епоха у Військово-Морських Силах”. За його інформацією, для ВМС України планується побудувати понад 10 таких кораблів, що, на переконання командувача, становитиме „дуже значущий, суттєвий, вагомий внесок в зміцнення боєготовності і боєздатності в цілому Військово-Морських Сил”.