Понад 630 тисяч тонн зернових зібрано в Криму

В Автономній Республіці Крим на сьогодні зібрано понад 630 тисяч тонн зерна нового врожаю.

Як повідомляє прес-служба Ради міністрів Криму, за оперативними даними, середня врожайність зернових - 29 ц/га (торік на цю дату - 22 центнери з гектара).

Як наголошується в повідомленні, особливість нинішньої збиральної кампанії на півострові полягає у тому, що хліби дозріли практично одночасно. Сільгосппідприємства Криму одночасно ведуть збирання озимого ячменю, пшениці і ярового ячменю.

За інформацією Міністерства аграрної політики АРК, найвищі темпи збиральних робіт - у Сакському районі (вже скошено понад 50% площ).

За оперативними даними, найвища врожайність в автономії - в Червоногвардійському районі (35 центнерів з гектара в середньому по всіх зернових культурах, врожайність озимої пшениці в цьому районі - 37,4 центнера з гектара, ярового ячменю – близько 40 центнерів з гектара).

Значно вище середня врожайність озимого ячменю на полях сільгосппідприємств Красноперекопського району – 44,5 центнера з гектара.

Збиральні роботи на кримських полях ведуть 2 тисячі комбайнів.

Хлібороби прогнозують, що у найближчі п`ять днів валовий намолот зерна подолає позначку 1 мільйон тонн. Кримські аграрії цього року планують зібрати не менш як 1,5 млн. тонн зерна.