Нацбанк затвердив курс гривні до долара на II півріччя

Рада Національного банку України затвердила можливе коливання офіційного курсу в другому півріччі від позначки 4,85 грн./дол. у рамках +/- 4%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО на спільній з головою правління НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ прес-конференції після засідання Ради Нацбанку.

За його словами, відповідні зміни було внесено до Основних принципів грошово-кредитної політики на 2008 рік.

До внесення змін до цього документа коридор обмінного курсу грн./дол. було встановлено в рамках 4,95-5,25 грн. за 1 долар США. Із 22 травня 2008 року правління Нацбанку змінило офіційний курс у бік зміцнення національної валюти України з 5,05 до 4,85 грн. за 1 долар, що виходило за межі встановленого Радою НБУ валютного коридору.

«На сьогодні в нас є єдина позиція щодо курсової політики. Ми одностайно проголосували рішення, яке звучить так: офіційний курс гривні до долара США на друге півріччя 2008 року становить 4,85 грн./дол. із можливими відхиленнями +/- 4%», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Голова Ради НБУ також зазначив, що Нацбанк не обмежуватиметься прив`язкою до долара при встановленні офіційного курсу, а проводитиме бівалютну політику, тобто враховуватиме співвідношення долара до євро, а також до валют країн найбільших торгових партнерів України.

У свою чергу, В.СТЕЛЬМАХ зазначив, що Україні поки рано переходити на плаваючий валютний курс. «Сьогодні Рада НБУ сказала, що передчасно. Необхідно все-таки давати сигнали бізнесу, що поки можуть бути вказані коливання», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Характеризуючи можливі коливання офіційного курсу, голова правління Нацбанку підкреслив, що все залежатиме від ситуації з показником критичного імпорту. «Якщо на газ ціни вже фіксовані до кінця року, то на нафту можуть бути піки, які змусять робити корекцію», - сказав В.СТЕЛЬМАХ.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Нацбанк зміцнив гривню, встановивши з 22 травня офіційний курс гривні до американського долара на рівні 4,85 грн./дол. Проте, вже 22 травня Рада Національного банку України повернула офіційний курс гривні на рівень 5,05 грн./дол., застосувавши право вето щодо рішення правління НБУ про встановлення офіційного курсу на рівні 4,85 грн./дол.

П.ПОРОШЕНКО ввечері 22 травня підкреслив, що, виходячи з рішення Ради, в Україні на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Проте Нацбанк на 23 травня залишив без змін офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений на 22 травня: 100 USD США - 485.0000 грн.

На 4 липня курс становить 484,9800 грн. за 100 дол.