ВМС забезпечують інтереси України самим фактом свого існування

В сучасних умовах Військово-Морські Сили Збройних Сил України ефективно забезпечують національні інтереси держави самим фактом свого існування.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив сьогодні у Севастополі міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ на святкуванні 16-ї річниці ВМС України.

«Це свято є свідченням вагомого внеску національного військово-морського флоту у забезпечення обороноздатності нашої держави. Всенародне шефство над кораблями і військовими частинами ВМС показує прагнення українців бачити свій флот сильним і готовим адекватно реагувати на загрози та виклики сучасності», - зазначив Ю.ЄХАНУРОВ.

Він також наголосив, що ВМС України гідно представляють державу на міжнародній арені, що є вагомим внеском у зміцнення авторитету України як провідної морської держави світу.

«Сьогодні вітчизняний український флот нарощує потенціал морського компоненту, який спроможний до дій щодо стримування, локалізації та нейтралізації конфліктів на південних морських кордонах України», - сказав глава українського оборонного відомства.

Говорячи про пріоритетні завдання, які ставляться сьогодні перед ВМС України, Ю.ЄХАНУРОВ відзначив перехід флоту на комплектування військовослужбовцями-контрактниками, у зв’язку з чим створюються привабливі умови для їхньої служби.

Міністр оборони також наголосив, що продовжується реалізація програми з розробки вітчизняного багатоцільового корабля типу «корвет», якими у недалекому майбутньому повинен бути забезпечений український флот.

Перебуваючи у Севастополі, Ю.ЄХАНУРОВ привітав військових моряків зі святом, вручив кращим з них державні та відомчі нагороди.