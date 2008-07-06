Випуск лейтенантів у Військово-морському інституті (5 фото)

Курсанти та офіцери на церемонії вручення лейтенантських погонів випускникам Севастопольського військово-морського інституту (СВМІ) ім. Нахімова, у Севастополі, 5 липня 2008 р.

Севастопольське військово-морське училище ім. Нахімова засноване 1937 року. 2000 р. перетворене на інститут. У 2001 році тут з`явилася кафедра судноводіння і судноплавства, факультет підготовки офіцерів прикордонних військ і офіцерів запасу, а також морський коледж.

Фото Олександра Юрченка / УНІАН