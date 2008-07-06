Розробку вітчизняного корвета для ВМС буде завершено до 2010 року

Розробку проекту вітчизняного багатофункціонального корабля типу «корвет» для Віськово-Морських Сил України буде завершено до 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Севастополі повідомив міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ на святкуванні 16-ї річниці ВМС України.

За його словами, на сьогодні вже відпрацьована і профінансована розробка ескізного проекту цього перспективного корабля.

«Це насправді складна, з огляду на інженерно-технічні і фінансові аспекти, справа. Україна має можливості для її виконання, але без співпраці із закордонними підприємствами і фахівцями нам не обійтися», - пояснив особливості розробки «корвету» Ю.ЄХАНУРОВ.

Говорячи про ситуацію з єдиним українським підводним човном «Запоріжжя», глава оборонного відомства повідомив, що на початок наступного року заплановані ходові випробування субмарини.

Він також зазначив, що цього року на ремонт і введення в експлуатацію «Запоріжжя» передбачені 17 млн. грн., 7 млн. грн. з яких вже освоєні.