Єхануров: Чорноморський флот нам не заважає, ми чудово працюємо

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ сподівається, що відносини між флотами і військовослужбовцями України і Росії будуть нормальними, „і жодних проблем і турбот ні місту (Севастополю – УНІАН), ні країні” військові приносити не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у прямому ефірі ТРК Військово-Морських Сил України „Бриз” (Севастополь).

„Чорноморський флот нам не заважає, ми чудово працюємо. Сьогодні ми з командувачем флоту (командувачем ЧФ РФ віце-адміралом Олександром КЛЕЦКОВИМ, який 6 липня був присутній на святкуванні 16-ї річниці ВМС України — УНІАН) разом проводили заходи. У нас чудові відносини на рівні міністрів оборони, ми вирішуємо усі питання”, – сказав Ю.ЄХАНУРОВ, відповідаючи на запитання телеглядачів щодо відносин між ВМС України і Чорноморським флотом РФ, військових відомств двох країн. „Зараз ми конкретно вирішуємо питання полігону НИТКА (полігон в районі міста Саки для тренування пілотів палубної авіації — УНІАН). І жодних проблем немає. А те, що у 2017 році вони мають завершити свою роботу... ну так вони завершать, тому що так Конституцією визначено”, – додав він.

Ю.ЄХАНУРОВ також висловив сподівання, що відносини між двома флотами і між військовими будуть нормальними, і жодних проблем чи турбот ні місту, ні країні військові не будуть створювати. “Ну а політики повинні приймати свої рішення”, – наголосив він.

Міністр зазначив, що його „щиро вражає те, що дехто думає, що не існує жодних відносин між військовими відомствами України і Росії”. „Діє комісія двох президентів „Ющенко-Медведєв”, діють комітети, і я очолюю підкомітет безпеки і оборони. Ми зустрічаємося з російськими колегами, ми працюємо, і кожен з нас ставить питання, які є до іншої сторони. Ми разом працюємо, наприклад, „Антонов-70”. Ми зараз домовляємося про співпрацю про його завершення. Є якісь побутові, інші питання. Це нормальні справи. У нас виникають сотні питань”, – сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Крім того він зазначив, що військові завжди добре ставляться один до одного. “І, чесно кажучи, я дивуюсь конфронтації, яка час від часу виникає в засобах масової інформації”, – зазначив міністр. „Це відображення якихось політичних сил, хтось на цьому заробляє собі на наступні вибори. Відверто кажучи, дивно, що таке є, тим більше, у Севастополі, де так мирно усі співіснують”, – додав він.

Коментуючи інцидент, що стався у Севастополі 5 липня, коли на Графській пристані була встановлена пам’ятна дошка на честь 90-річчя підйому українського прапору на кораблях Чорноморського флоту, Ю.ЄХАНУРОВ сказав: „Порядок буде. У нас є країна, у нас є влада, і ті, хто спробує якось по-іншому вирішувати питання, то вони зрозуміють, що владу застосувати ми теж вміємо”.

Як повідомляв УНІАН, представники певних політичних сил Криму 5 липня прорвали очіплення, демонтували щойно прикріплену на честь 90-річчя підйому українського прапору на кораблях Чорноморського флоту меморіальну дошку і втопили її у Севастопольській бухті. Двоє зловмисників були затримані правоохоронцями.