Тягнибок вимагає від Ющенка ввести в Криму ... надзвичайний стан

Всеукраїнського об`єднання "Свобода" (лідер - Олег ТЯГНИБОК) через події у Севасто полі 5 липня вимагає від Президента України, РНБО, державних силових структур запровадження на території Автономної Республіки Крим надзвичайного стану та приведення всіх підрозділів Збройних Сил України у стан підвищеної боєготовності.

Про це йдеться у заяві ВО "Свобода".

"Події 5 липня в Севастополі свідчать про початок розгортання якісно нового етапу українсько-російського протистояння. Бездіяльність офіційного Києва надихає антиукраїнські сили посилювати провокації, метою яких є остаточна втрата українського контролю над Кримським півостровом. <...> Демонстративна агресивність натовпу москвофільствуючих вандалів, що атакували кордон українських моряків та знищили пам`ятні знаки на честь підняння державних прапорів на кораблях Чорноморського флоту в 1918 році, може свідчити про наявність у їх лавах кадрових співробітників російських спецслужб у цивільному", - йдеться в заяві.

Крім того, ВО "Свобода" вимагає оголошення у Севастополі "стану облоги та введення на територію міста українських загонів спеціального призначення для нейтралізації ворожих диверсійних груп і агентури", а також "введення на територію Автономної Республіки Крим додаткових підрозділів Внутрішніх Військ МВС України з метою охорони життя та майна українців від ворожих посягань в разі виникнення інспірованих російськими спецслужбами масових заворушень в інших населених пунктах Криму".

Також ВО "Свобода" вимагає "негайної депортації з території України негромадян України", "осіб з незаконним подвійним громадянством, які брали участь в нападах на українських військових моряків" і притягнення до кримінальної відповідальності громадян України, які брали участь в заворушеннях в Севастополі.

*** 5 липня у Севастополі під час встановлення на Графській пристані пам’ятної дошки на честь 90-ї річниці підняття українських прапорів на деяких кораблях Чорноморського флоту група громадян, у тому числі, представники деяких політичних організацій, прийшли до Графської пристані з вимогою демонтувати пам’ятну дошку. Демонстранти прорвали оточення військовослужбовців, зірвали меморіальну дошку і скинули її в море. Один із громадян кинув у напрямок військовослужбовців банку з фарбою.