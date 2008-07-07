Москаль стверджує, що виграв суд у кримського спікера

Печерський районний суд Києва відмовив у задоволенні позову голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолія ГРИЦЕНКА до депутата Верховної Ради України (фракція блоку "НУ - НС") Геннадія МОСКАЛЯ, повідомляє сьогодні прес-служба "Народної Самооборони".

"26 червня 2008 року Печерський районний суд м. Києва розглянув цивільну справу за позовом голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим ГРИЦЕНКА Анатолія Павловича до МОСКАЛЯ Геннадія Геннадійовича про визнання відомостей такими, що не відповідають дійсності, захист честі, гідності, ділової репутації і стягнення моральної шкоди. Суд, вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши надані докази, приходить до висновку про необґрунтованість вимог ГРИЦЕНКА А.П.", - йдеться у повідомленні.

Суд вирішив у задоволенні позову А.ГРИЦЕНКА до Г.МОСКАЛЯ "про визнання відомостей такими, що не відповідають дійсності, захист честі, гідності, ділової репутації і стягнення моральної шкоди – відмовити", йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, кілька місяців тому А.ГРИЦЕНКО звернувся до Центрального районного суду Сімферополя з двома позовами - про визнання відомостей такими, що не відповідають дійсності, а також про захист честі, гідності, ділової репутації і стягнення моральної шкоди. Відповідачем по одному з позовів виступає редакція кримського тижневика «События», по другому – «События» і Г.МОСКАЛЬ.

Приводом для першого позову послужила стаття «Як кримський спікер обзавівся яхтою». А.ГРИЦЕНКО просить суд визнати такими, що не відповідають дійсності, ганьблять його честь, гідність і ділову репутацію голови ВР АРК відомості, які «містяться в заголовку і статті щотижневої газети «События» («… кримський спікер обзавівся яхтою»; «голова ВР АРК Анатолій ГРИЦЕНКО в черговий раз «засвітився» в транспортній історії…»). Позивач також просить стягнути з відповідача на його користь як відшкодування моральної шкоди 1 гривню.

Приводом для другого позову послужила опублікована в цьому ж тижневику стаття «Кримські «регіонали» здали «Росію», присвячена розслідуванню МВС України незаконного відчуження одного з елітних корпусів санаторію Верховної Ради АРК «Росія» в Ялті. У позові кримський спікер заперечує свою причетність до здачі в оренду елітного комплексу парламентської здравниці. А.ГРИЦЕНКО також вказує, що Г.МОСКАЛЬ "мав на меті викликати у читачів думку про те, що голова Верховної Ради АРК здійснює свої повноваження з порушенням вимог чинного законодавства на догоду певним особам". Кримський спікер просить суд визнати такою, що не відповідає дійсності, наступну інформацію: «30 січня 2006 року голова Верховної Ради Анатолій ГРИЦЕНКО підписав незаконне розпорядження про передачу цього корпусу в оренду на 30 років товариству з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія профспілок МВС України». Він також просить суд зобов`язати Г.МОСКАЛЯ і газету «События» спростувати дану інформацію і стягнути з депутата 1 гривню за моральну шкоду.