Операція «Курорт-2008»: вилучено катери, яхту і прогулянкове судно

Співробітники податкової міліції в рамках операції «Курорт-2008» вилучили в курортних містах і селищах Криму 4 плавальних засоби – два катери, парусно-моторну яхту і прогулянкове судно, власники яких здійснювали перевезення пасажирів без необхідних документів, що стосуються, зокрема, і безпеки громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, один із катерів був вилучений у Керчі, другий – у Феодосії. Парусно-моторну яхту вилучили в Алушті, а прогулянкове судно – в селищі під Бахчисараєм.

Орієнтовна вартість 4-х вилучених плавзасобів перевищує півмільйона гривень.

За кожним фактом документи будуть передані до суду.