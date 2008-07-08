У Криму перекинувся позашляховик: загинув водій-киянин

Одна людина загинула, ще 3 травмовані внаслідок ДТП в Чорноморському районі Криму.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado – мешканець Києва, 1973 року народження, не обрав безпечну швідкість руху – позашляховик виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся.

Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля. Травмовані 3 пасажирів: жінка (1971 року народження), дівчина (1990 року народження), хлопчик (1997 року народження) – всі кияни.