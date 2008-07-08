У Криму перекинувся позашляховик: загинув водій-киянин
09:52, 08 липня 2008Крым
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Травмовані 3 пасажирів
Одна людина загинула, ще 3 травмовані внаслідок ДТП в Чорноморському районі Криму.
Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, водій автомобіля Toyota Land Cruiser Prado – мешканець Києва, 1973 року народження, не обрав безпечну швідкість руху – позашляховик виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся.
Внаслідок ДТП загинув водій автомобіля. Травмовані 3 пасажирів: жінка (1971 року народження), дівчина (1990 року народження), хлопчик (1997 року народження) – всі кияни.
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