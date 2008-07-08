«Гетьман Сагайдачний» вийшов у море для продовження операції НАТО

Флагман Військово-Морських сил Збройних сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний”, завершивши триденний дружній візит до ізраїльського міста Хайфа, вийшов у Середземне море для продовження виконання завдань антитерористичної операції НАТО “Активні зусилля”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, на відміну від попереднього етапу бойового чергування під час нинішнього виходу в море, український корабель відповідно до плану ротації сил - учасників “Активних зусиль” виконуватиме обов’язки командира окремої тактичної групи, що працює в інтересах середземноморської операції НАТО.

Як зазначають в Міноборони, починаючи з 1 червня, екіпаж фрегату “Гетьман Сагайдачний” в рамках операції НАТО “Активні зусилля” патрулює Середземне море з метою здійснення моніторингу торгівельного судноплавства для недопущення нелегальних морських перевезень, що можуть бути використані терористичними організаціями.