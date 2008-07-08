Прокуратура вигнала туристів з ботанічного заказника в Криму

Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом пошкодження відпочиваючими об`єкта природно-заповідного фонду – ботанічного заказника «Кастель» (Алушта).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, під час перевірки природоохоронна прокуратура виявила в заказнику наметове містечко. «Частину території, яка одержала особливий статус з метою відтворення диких лікарських і рідкісних рослин, відпочиваючі засипали щебенем і обладнали для проживання, зрізавши червонокнижні дерева, що не вписувалися у планування табору», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Зараз з`ясовуються усі обставини злочину.