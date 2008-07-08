АМКУ змусив виконком Алушти припинити антиконкурентні дії

Кримське відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) зобов’язало виконком Алуштинської міськради припинити антиконкурентні дії.

Прес-служба АМКУ повідомляє, що під час організації та проведення конкурсів на право автоперевезення пасажирів та багажу в Алушті та прилеглих населених пунктах виконком вимагав від автоперевізників непередбачені законодавством додаткові документи. А також – не встановив чіткі критерії визначення переможців конкурсів. Орган місцевого самоврядування визнав порушення конкуренційного законодавства та в ході розгляду справи припинив їх.

Крім того, відділення встановило, що виконком під час надання дозволів на розміщення місць для паркування виконком заздалегідь встановив для суб’єктів господарювання фінансовий план. "Тобто, кошти, які необхідно перерахувати як збір за паркування автотранспорту. Подібні дії паркувальників призводять до завищення вартості послуг, які вони надають", - йдеться у повідомленні. Наразі виконком визнав порушення конкуренційного законодавства.