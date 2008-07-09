Оздоровлення нардепів обійдеться казні в 15 мільйонів гривень

Дві третини депутатів Верховної Ради України вже написали заяву про відпустку. Якщо Рада не продовжить нинішню сесію, канікули у депутатів почнуться вже 18 липня.

Окрім відпускних, парламентарії отримають по 35 тисяч гривень на оздоровлення, пише газета "Дело"

Право на таку допомогу від держави автоматично отримує кожен парламентарій, який передав свою заяву в апарат Верховної Ради. Допомога на оздоровлення для депутатів встановлена у розмірі двох місячних зарплат, говориться у кошторисі витрат Верховної Ради на 2008 рік. Виходячи з того, що середній дохід парламентаріїв складає 17,5 тисяч гривень, літня відпустка кожного депутата обійдеться державі в суму близько 35 тисяч гривень. Оздоровлення всіх 450 парламентаріїв обійдеться казні приблизно в 15 мільйонів гривень.

В бюджеті цього року передбачається 60 мільйонів на підтримку санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради. У нього входять санаторії "Дюльбер", "Нижня Ореанда", "Затока", "Таврійські зорі". Ці бази призначені для відпочинку депутатів.

Найбільш популярною є "Нижня Ореанда" - один з найбільш елітних і дорогих санаторіїв Криму. Він розташований в шести кілометрах на південний захід від Ялти в унікальному старовинному парку площею 27 гектарів.

Учора в адміністрації "Нижньої Ореанди" повідомили, що з 18 липня по 15 серпня в санаторії місць немає. Вартість проживання тут коливається від 500 до 1800 гривень за добу з людини. Проте депутати оплачують лише 25% вартості такого відпочинку, решту витрат покриває держава.