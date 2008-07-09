КамАЗ і 2 легковики не порозумілися: один загиблий, двоє травмованих

Одна особа загинула, дві травмовані в ДТП у Криму.

Як повідомляє прес-служба Управління ДАІ Криму, водій автомобіля Daewoo, рухаючись по трасі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта, здійснив виїзд на зустрічну смугу, де машина скоїла зіткнення з КамАЗом з причепом. Внаслідок чого КамАЗ виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ, після чого машини з’їхали у кювет.

Загинув водій автомобіля ВАЗ - 1974 р.н., мешканець міста Краматорськ Донецької області. Травми отримали водій Daewoo і жінка-пасажир цього авто.